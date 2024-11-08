Більшість німців підтримують Пісторіуса, а не Шольца як кандидата СДПН на посаду канцлера

Олаф Шольц хоче знову балотуватися як головний кандидат від своєї Соціал-демократичної партії на дострокових виборах – однак, на думку більшості жителів Німеччини, міністр оборони Борис Пісторіус мав би більше шансів як головний кандидат.

Про це свідчить опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Forsa на замовлення RTL/ntv, пише "Європейська правда".

57% респондентів висловилися на користь Пісторіуса як кандидата в канцлери від СДПН, тоді як сам канцлер отримав лише 13% підтримки.

Згідно з опитуванням, серед прихильників соціал-демократів 58% підтримують Пісторіуса, тоді як 30% – Шольца.

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Під час дослідження було опитано 1 181 особу в Німеччині. Похибка становить 3 відсоткові пункти.

На початку року повідомляли, що майже дві третини німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц залишив посаду, а його місце зайняв нинішній міністр оборони Борис Пісторіус.

Наразі Соціал-демократична партія планує залишати Олафа Шольца своїм кандидатом на виборах.

Нагадаємо, Німеччина опинилась на порозі дострокових парламентських виборів після того, як ввечері 6 листопада партії керівної коаліції остаточно розсварилися через розбіжності щодо економічного курсу.

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