В Польше предъявили обвинения охотникам на кабанов, которые случайно застрелили военного

Польским охотникам, которые год назад случайно застрелили военного на полигоне, грозит 5 лет лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Несчастный случай произошел ровно год назад неподалеку от Щецина – от ранения в шею погиб 21-летний военный. Теперь дело направили в суд.

Следствие установило, что виновниками были двое охотников, которые нелегально охотились на территории, отведенной под полигон, без каких-либо разрешений на это. Охотники заехали на территорию внедорожником под вечер и собирались охотиться на кабанов.

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Станислав Г., который совершил злосчастный выстрел, говорит, что был уверен, что стрелял в дикого зверя.

Также выяснилось, что мужчины уже не впервые приехали охотиться на территории полигона.

Станислава Г. будут судить по обвинению в неумышленном убийстве и умышленном создании прямой опасности для жизни и здоровья других военных. Вместе с напарником Томашем Ф. его будут судить также за неоказание помощи пострадавшему и охоту без разрешения. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

Во Франции виновника похожего убийства наказали отложенным сроком лишения свободы и пожизненным запретом охотиться.