Испанская полиция нашла 4000 кг кокаина на рыбацкой лодке
Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 18:05 —
Национальная полиция Испании перехватила более 4000 килограммов кокаина на рыболовном судне в 800 километрах к западу от Канарских островов.
Об этом правоохранители сообщили в пятницу, 15 ноября, пишет "Европейская правда".
Испанские полицейские высадились на борт рыболовецкого судна, которое ходило под флагом Панамы, в котором обнаружили 100 тюков с наркотиками весом около 40 килограммов каждый. Дополнительно арестовали 15 членов экипажа.
Аресту предшествовало расследование, которое длилось с начала ноября после предупреждения Испании от США о возможной деятельности наркоторговцев в открытом море.
Судно, на котором перевозили кокаин, ранее попало под санкции панамских властей за "серьезные нарушения" и было лишено лицензии на вылов рыбы, отмечает Национальная полиция Испании.
Испания является основным пунктом ввоза наркотиков в Европу из-за ее тесных связей с бывшими колониями в Латинской Америке и близости к Марокко – ведущему производителю каннабиса.
В июне сообщалось, как испанские правоохранители разоблачили наркокартель, ввозивший наркотики из латиноамериканских стран, а в прошлом году в стране разоблачили крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по производству кокаина.