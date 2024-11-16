Поляки переконані, що кандидатом у президенти від партії влади стане мер Варшави

У Польщі провели опитування, яке показало, що 57,8% респондентів вважають, що на праймериз Громадянської коаліції, які визначать кандидата у президенти, переможе мер Варшави Рафал Тшасковський.

Відповідні дані опитування наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування, ще 15,7% поляків вірять, що кандидатом у президенти стане глава МЗС Радослав Сікорський.

Ще 21% респондентів не мають думки з цього приводу, а 5,4% не чули про проведення праймериз.

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Опитування проводилося дослідницьким агентством SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 12-13 листопада цього року.

Воно охопило групу з 800 інтернет-користувачів віком від 18 років. Вибірка була відібрана за методом випадкової квоти.

Нагадаємо, "Громадянська коаліція" проведе 22 листопада праймериз, де обере з-поміж двох кандидатів – мера Варшави Рафала Тшасковського та міністра закордонних справ Радослава Сікорського – одного кандидата в президенти на вибори у 2025 році.

Одне з опитувань нещодавно показало, що підтримка глави польського МЗС в останні дні почала зростати.

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