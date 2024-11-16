Поляки убеждены, что кандидатом в президенты от партии власти станет мэр Варшавы
Новости — Суббота, 16 ноября 2024, 11:44 —
В Польше провели опрос, который показал, что 57,8% респондентов считают, что на праймериз Гражданской коалиции, которые определят кандидата в президенты, победит мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Соответствующие данные опроса приводит PAP, сообщает "Европейская правда".
По данным опроса, еще 15,7% поляков верят, что кандидатом в президенты станет глава МИД Радослав Сикорский.
Еще 21% респондентов не имеют мнения по этому поводу, а 5,4% не слышали о проведении праймериз.
Опрос проводился исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 12-13 ноября этого года.
Он охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Выборка была отобрана по методу случайной квоты.
Напомним, "Гражданская коалиция" проведет 22 ноября праймериз, где выберет из двух кандидатов – мэра Варшавы Рафала Тшасковского и министра иностранных дел Радослава Сикорского – одного кандидата в президенты на выборы в 2025 году.
Один из опросов недавно показал, что поддержка главы польского МИД в последние дни начала расти.
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