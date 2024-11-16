Генсек партии Шольца защитил разговор канцлера с Путиным

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время эфира радио Deutschlandfunk, передает "Европейская правда"

Как напомнил журналист, ранее в эфире ARD Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным, но перед этим он намерен проконсультироваться с партнерами, включая США.

По этому поводу Мирш отметил, что хотя он не имеет детальной информации о содержании переговоров, он полностью доверяет способности канцлера достигать дипломатических результатов.

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По словам Мирша, Шольц всегда тщательно взвешивал свои действия и координировал их с международными партнерами.

"Сейчас я не знаю содержания переговоров. Но я знаю, что Олаф Шольц в течение многих лет очень тщательно взвешивал, особенно в тесных консультациях со своими партнерами, когда и какие дипломатические возможности откроются", – отметил он.

Кроме того, в контексте возможного инициирования мирной конференции с участием России, Мирш подчеркнул, что вопрос достижения дипломатического прогресса является важным для международной повестки, а не предвыборной темой.

"Этот вопрос угрожает глобальной стабильности, и поэтому важно стремиться к дипломатическим решениям", – считает он.

Также, несмотря на трудности, которые возникают перед Западом в контексте агрессии России против Украины, Мирш отметил важность дипломатических усилий для мирного решения войны.

В то же время, заметим, что депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт Шольца за звонок кремлевскому правителю. Он считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции, а украинский президент Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".