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Сибига о ракетной атаке РФ: Это ответ тем, кто звонил Путину и посещал его

Новости — Воскресенье, 17 ноября 2024, 09:26 — Иванна Костина

Последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Как передает "Европейская правда", об этом глава МИД Андрей Сибига написал на своем X (Twitter).

Министр отметил необходимость "мира через силу", а не примирения агрессора.

"Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих гражданских, объектов критической инфраструктуры.

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Это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и посещал его в последнее время. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", – заявил Сибига.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.

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Сибига Война с РФ
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