Сибига о ракетной атаке РФ: Это ответ тем, кто звонил Путину и посещал его

Последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Как передает "Европейская правда", об этом глава МИД Андрей Сибига написал на своем X (Twitter).

Министр отметил необходимость "мира через силу", а не примирения агрессора.

"Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих гражданских, объектов критической инфраструктуры.

Это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и посещал его в последнее время. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", – заявил Сибига.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement.