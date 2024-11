Глава МЗС Британії засудив останні удари РФ по Україні: Це не спрацює

Глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що ударами по енергетичній інфраструктурі РФ вкотре намагається послабити рішучість України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Леммі наголосив на продовженні підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".

"Жалюгідні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні третьої зими війни в Україні ще раз демонструють бажання Путіна послабити рішучість країни, яка, як він думав, буде переможена за лічені дні. Це не спрацює. Ми стоїмо з Україною. Сьогодні і стільки, скільки буде потрібно", – написав глава МЗС Британії.

Russia's deplorable strikes against Ukraine's energy infrastructure, ahead of Ukraine's 3rd winter of war, further shows Putin's desire to weaken the resolve of a country he thought would be beaten in days. It won't work. We stand with Ukraine. Today and for as long as it takes.