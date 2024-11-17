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Глава МЗС Британії засудив останні удари РФ по Україні: Це не спрацює

Новини — Неділя, 17 листопада 2024, 17:02 — Іванна Костіна

Глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що ударами по енергетичній інфраструктурі РФ вкотре намагається послабити рішучість України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Леммі наголосив на продовженні підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".

"Жалюгідні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні третьої зими війни в Україні ще раз демонструють бажання Путіна послабити рішучість країни, яка, як він думав, буде переможена за лічені дні. Це не спрацює. Ми стоїмо з Україною. Сьогодні і стільки, скільки буде потрібно", – написав глава МЗС Британії.

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У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Президентка Молдови Мая Санду також рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Війна з РФ Велика Британія
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