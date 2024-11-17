Укр Рус Eng

Глава МИД Британии осудил последние удары РФ по Украине: Это не сработает

Новости — Воскресенье, 17 ноября 2024, 17:02 — Иванна Костина

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что ударами по энергетической инфраструктуре РФ в очередной раз пытается ослабить решимость Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Лемми отметил продолжение поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

"Жалкие удары России по энергетической инфраструктуре Украины накануне третьей зимы войны в Украине еще раз демонстрируют желание Путина ослабить решимость страны, которая, как он думал, будет побеждена за считанные дни. Это не сработает. Мы стоим с Украиной. Сегодня и столько, сколько потребуется", – написал глава МИД Британии.

Реклама:

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Президент Молдовы Майя Санду также решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Великобритания
Реклама: