Глава МИД Британии осудил последние удары РФ по Украине: Это не сработает

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что ударами по энергетической инфраструктуре РФ в очередной раз пытается ослабить решимость Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Лемми отметил продолжение поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

"Жалкие удары России по энергетической инфраструктуре Украины накануне третьей зимы войны в Украине еще раз демонстрируют желание Путина ослабить решимость страны, которая, как он думал, будет побеждена за считанные дни. Это не сработает. Мы стоим с Украиной. Сегодня и столько, сколько потребуется", – написал глава МИД Британии.

Russia's deplorable strikes against Ukraine's energy infrastructure, ahead of Ukraine's 3rd winter of war, further shows Putin's desire to weaken the resolve of a country he thought would be beaten in days. It won't work. We stand with Ukraine. Today and for as long as it takes.