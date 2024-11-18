Перед якою дилемою опиниться Дональд Трамп у питанні штучного інтелекту

Ухвалення закону ЄС про штучний інтелект (AI Act), який набув чинності 1 серпня цього року, стало не просто рядовою подією в брюссельській законотворчості.

Фактично воно ознаменувало початок "великих перегонів" із впровадження регулювання штучного інтелекту (ШІ).

Робота над регулюванням індустрії ШІ розпочалася також у Сполучених Штатах, і прихід до влади Дональда Трампа з Ілоном Маском як одним із його ключових радників може суттєво вплинути на цю тенденцію.

Про те, з якими складнощами доведеться стикнутися майбутній адміністрації Дональд Трампа у цьому питанні, читайте в колонці Дарини Бойко і Івана Городиського з Центру Дністрянського Наздоганяючи Європу: як США намагаються врегулювати індустрію штучного інтелекту. Далі – стислий її виклад.

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Сполучені Штати традиційно намагаються не обтяжувати бізнес регуляторним тиском, констатують автори колонки. Проте у випадку штучного інтелекту, зазначають Бойко і Городиський, про необхідність його регулювання в США ще минулого року заговорили представники великих технологічних компаній.

До прикладу, директор OpenAI Сем Альтман закликав законодавців пришвидшити прийняття національного законодавства, яке б забезпечило захист від ризиків, спричинених ШІ. Його побоювання полягають в тому, що галузь ШІ може завдати "значної шкоди світу".

Представники Центру Дністрянського нагадують, що перші важливі проєкти щодо регулювання ШІ почали обговорюватися в Каліфорнії, де знаходяться центри розробки найбільших технологічних компаній.

Каліфорнійський законопроєкт SB 1047 про безпеку штучного інтелекту, запропонований у лютому 2024 року, став однією з найбільш контроверсійних спроб врегулювати технології ШІ.

Врешті-решт наприкінці вересня губернатор штату Гевін Ньюсом ветував законопроєкт.

"Та результати виборів у США можуть пришвидшити прийняття федерального законодавства про регулювання ШІ", – вважають автори колонки.

Вони пояснюють, що уряд США уже з 2022 року запроваджує рамки та керівні принципи використання цих технологій.

Проте обставиною, яка може суттєво пришвидшити ухвалення відповідного законодавства в США, зазначають Бойко і Городиський, є близькість мільярдера Ілона Маска до новообраного президента Дональда Трампа.

"Як це не дивно для технологічного підприємця, але Ілон Маск є давнім скептиком штучного інтелекту", – звертають увагу представники Центру Дністрянського.

До речі, в серпні 2024 року власник Х і SpaceX підтримав каліфорнійський законопроєкт.

Що ж до самого Дональда Трампа, то його позиція щодо регулювання ШІ наразі незрозуміла, пишуть автори колонки.

Вони припускають, що на майбутні рішення щодо регулювання індустрії в Штатах впливатимуть три основні фактори.

По-перше, це близькість Маска, який в останні тижні набуває все більшого впливу в оточенні Трампа, чия особиста позиція може сприяти більш жорсткому підходу 47-го президента США до регулювання ШІ.

Другим впливовим фактором стануть відносини нової адміністрації з провідними технологічними компаніями, які традиційно більш прихильні до Демократичної партії і на останніх виборах широко підтримали Камалу Гарріс.

І ключовим буде протистояння США з Китаєм, яке для Дональда Трампа і його команди є головним глобальним викликом. Сфера штучного інтелекту зараз розглядається як одне з ключових полів, де відбувається технологічне протистояння, переможець якого здатен отримати вирішальну економічну і безпекову перевагу в довгостроковій перспективі.

Докладніше – в колонці Дарини Бойко і Івана Городиського Наздоганяючи Європу: як США намагаються врегулювати індустрію штучного інтелекту.