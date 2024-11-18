Перед какой дилеммой окажется Дональд Трамп в вопросе искусственного интеллекта

Принятие закона ЕС об искусственном интеллекте (AI Act), вступившего в силу 1 августа этого года, стало не просто рядовым событием в брюссельском законотворчестве.

Фактически оно ознаменовало начало "большой гонки" по внедрению регулирования искусственного интеллекта (ИИ).

Работа над регулированием индустрии ИИ началась также в Соединенных Штатах, и приход к власти Дональда Трампа с Илоном Маском как одним из его ключевых советников может существенно повлиять на эту тенденцию.

О том, с какими сложностями придется столкнуться будущей администрации Дональд Трампа в этом вопросе, читайте в колонке Дарьи Бойко и Ивана Городиского из Центра Днистрянского Догоняя Европу: как США пытаются урегулировать индустрию искусственного интеллекта. Далее – краткое ее изложение.

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Соединенные Штаты традиционно стараются не обременять бизнес регуляторным давлением, констатируют авторы колонки. Однако о необходимости регулирования искусственного интеллекта в США еще в прошлом году заговорили представители крупных технологических компаний.

К примеру, директор OpenAI Сэм Альтман призвал законодателей ускорить принятие национального законодательства, которое бы обеспечило защиту от рисков, вызванных ИИ. Его опасения заключаются в том, что отрасль ИИ может нанести "значительный вред миру".

Представители Центра Днистрянского напоминают, что первые важные проекты по регулированию ИИ начали обсуждаться в Калифорнии, где находятся центры разработки крупнейших технологических компаний.

Калифорнийский законопроект SB 1047 о безопасности искусственного интеллекта, предложенный в феврале 2024 года, стал одной из самых противоречивых попыток урегулировать технологии ИИ.

В конце концов в конце сентября губернатор штата Гэвин Ньюсом ветировал законопроект.

"Но результаты выборов в США могут ускорить принятие федерального законодательства о регулировании ИИ", – считают авторы колонки.

Они объясняют, что правительство США уже с 2022 года вводит рамки и принципы использования этих технологий.

Однако обстоятельством, которое может существенно ускорить принятие соответствующего законодательства в США, отмечают Бойко и Городисский, является близость миллиардера Илона Маска к новоизбранному президенту Дональду Трампу.

"Как это ни странно для технологического предпринимателя, но Илон Маск является давним скептиком искусственного интеллекта", – обращают внимание представители Центра Днестровского.

Кстати, в августе 2024 года владелец Х и SpaceX поддержал калифорнийский законопроект.

Что касается самого Дональда Трампа, то его позиция по регулированию ИИ пока непонятна, пишут авторы колонки.

Они предполагают, что на будущие решения по регулированию индустрии в Штатах будут влиять три основных фактора.

Во-первых, это близость Маска, который в последние недели приобретает все большее влияние в окружении Трампа, чья личная позиция может способствовать более жесткому подходу 47-го президента США к регулированию ИИ.

Вторым влиятельным фактором станут отношения новой администрации с ведущими технологическими компаниями, которые традиционно более привержены Демократической партии и на последних выборах широко поддержали Камалу Харрис.

И ключевым будет противостояние США с Китаем, которое для Дональда Трампа и его команды является главным глобальным вызовом. Сфера искусственного интеллекта сейчас рассматривается как одно из ключевых полей, где происходит технологическое противостояние, победитель которого способен получить решающее экономическое и безопасностное преимущество в долгосрочной перспективе.

Подробнее – в колонке Дарьи Бойко и Ивана Городисского Догоняя Европу: как США пытаются урегулировать индустрию искусственного интеллекта.