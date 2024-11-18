У Румунії провели пів сотні обшуків у справі щодо продажу наркотиків учням і студентам
Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 10:50 —
У Румунії пройшли кілька десятків обшуків у рамках розслідування випадків продажу наркотичних речовин школярам і студентам.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Прокуратура і поліція здійснили близько 50 обшуків у кількох містах Румунії включно зі столицею Бухарестом у рамках розслідування щодо збуту наркотиків.
У розслідуванні фігурують близько 40 осіб, а покупцями наркотичних речовин могли бути близько 70 осіб, переважно учні та студенти.
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