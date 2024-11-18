В Румынии провели полсотни обысков по делу о продаже наркотиков ученикам и студентам

В Румынии прошли несколько десятков обысков в рамках расследования случаев продажи наркотических веществ школьникам и студентам.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Прокуратура и полиция провели около 50 обысков в нескольких городах Румынии, включая столицу Бухарест, в рамках расследования сбыта наркотиков студентам и школьникам.

В расследовании фигурируют около 40 человек, а покупателями наркотических веществ могли быть около 70 человек, преимущественно ученики и студенты.

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