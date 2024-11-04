У Румунії здійснили понад 100 рейдів за підозрами у нелегальній торгівлі зброєю

Румунські правоохоронці провели масштабну операцію проти осіб, підозрюваних у збуті зброї кримінальним угрупованням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

На початку доби у понеділок поліція провела загалом 131 обшук у Бухаресті та ще шести районах в осіб, яких запідозрили у нелегальному продажі вогнепальної зброї кримінальним угрупованням та окремим особам.

Лідером об’єднання, що діяло з 2023 року, вважають вихідця з Туреччини, іншими учасниками групи були румуни. Нелегальну зброю, зібрану підпільно з компонентів від кількох турецьких виробників, приховано возили у фурах з товаром.

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Учасникам схеми загрожують звинувачення в заснуванні/участі в організованій злочинній групі, порушення законодавства щодо зброї, контрабанді й наркоторгівлі.

На початку жовтня у Румунії також пройшла операція з понад 300 обшуків через розслідування контрабанди зброї.

У Німеччині наприкінці жовтня провели обшуки в підозрюваних у правому екстремізмі у Берліні та землі Бранденбург.