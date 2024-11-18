У Німеччині суд підтвердив право на компенсацію постраждалим від витоку даних Facebook

Федеральний суд Німеччини у Карлсруе підтвердив, що користувачі Facebook, чиї дані були незаконно отримані у 2018 та 2019 роках, мають право на компенсацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німецький суд постановив, що втрата контролю над власними даними в інтернеті, зокрема і у Facebook, є підставою для відшкодування збитків без необхідності доводити конкретні фінансові втрати.

Справа стосувалась позову кількох тисяч користувачів Facebook у Німеччині, які вимагають компенсації від компанії – власниці соцмережі Meta за недостатній захист їхніх даних через злам їхніх акаунтів.

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Загалом від витоку даних у 2016-2017 роках постраждали близько шести мільйонів людей у Німеччині.

Суд нижчої інстанції в Кельні відхилив позови, де вимагалась компенсація у розмірі 1000 євро.

Тепер же Федеральний суд Німеччини зобов’язав суд нижчої інстанції визначити, чи були умови використання Facebook прозорими та зрозумілими, і чи була згода користувачів на використання їхніх даних добровільною.

Раніше компанія Meta відмовлялася виплачувати компенсацію на тій підставі, що постраждалі не змогли довести конкретні збитки. Її представник після рішення суду у Карлсруе заявив, що воно "не відповідає нещодавній практиці Суду ЄС, найвищої судової інстанції в Європі".

Минулого місяця Суд ЄС підтвердив, що Meta не має права використовувати персональні дані для таргетованої реклами користувачів.

А на початку року суд Франкфурта-на-Майні зобов'язав компанію докласти більше зусиль для боротьби з наклепницькими публікаціями за позовом депутатки Бундестагу від "Зелених" Ренати Кюнаст.