В Германии суд подтвердил право на компенсацию пострадавшим от утечки данных Facebook

Федеральный суд Германии в Карлсруэ подтвердил, что пользователи Facebook, чьи данные были незаконно получены в 2018 и 2019 годах, имеют право на компенсацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Немецкий суд постановил, что потеря контроля над собственными данными в интернете, в том числе и в Facebook, является основанием для возмещения убытков без необходимости доказывать конкретные финансовые потери.

Дело касалось иска нескольких тысяч пользователей Facebook в Германии, которые требуют компенсации от компании – владелицы соцсети Meta за недостаточную защиту их данных из-за взлома их аккаунтов.

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Всего от утечки данных в 2016-2017 годах пострадали около шести миллионов человек в Германии.

Суд низшей инстанции в Кельне отклонил иски, где требовалась компенсация в размере 1000 евро.

Теперь же Федеральный суд Германии обязал суд низшей инстанции определить, были ли условия использования Facebook прозрачными и понятными, и было ли согласие пользователей на использование их данных добровольным.

Ранее компания Meta отказывалась выплачивать компенсацию на том основании, что пострадавшие не смогли доказать конкретные убытки. Ее представитель после решения суда в Карлсруэ заявил, что оно "не соответствует недавней практике Суда ЕС, высшей судебной инстанции в Европе".

В прошлом месяце Суд ЕС подтвердил, что Meta не имеет права использовать персональные данные для таргетированной рекламы пользователей.

А в начале года суд Франкфурта-на-Майне обязал компанию приложить больше усилий для борьбы с клеветническими публикациями по иску депутата Бундестага от "Зеленых" Ренаты Кюнаст.