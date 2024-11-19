У Румунії сподіваються на повноправне приєднання до Шенгену із січня

У Румунії сподіваються, що повноправно приєднаються до Шенгену із січня 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив румунський прем’єр Марчел Чолаку, якого цитує Reuters.

Цієї п’ятниці в Угорщині відбудеться зустріч міністрів внутрішніх справ Австрії, Румунії та Болгарії, яку Чолаку назвав "дуже важливою".

"Тому я домовився з угорським прем’єром, що поїду в Угорщину... того дня, коли міністри внутрішніх справ зберуться разом, щоб укласти остаточний документ", – сказав він.

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За його словами, парламент Нідерландів – країни, яка виступала проти приєднання до Шенгену Болгарії – також повинен буде схвалити документ.

"Але ми вже маємо узгоджений календар. Це станеться з 1 січня 2025 року. Тим, хто приїжджає додому на свята, після цього буде набагато легше поїхати", – сказав прем’єр Румунії.

Він не згадав про Болгарію, але коли йдеться про приєднання до Шенгену, Румунія і Болгарія йдуть в одній зв’язці.

Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу у 2007 році, а у 2011-му заявили про своє бажання вступити до Шенгенської зони.

Але у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.