Сина норвезької кронпринцеси затримали за підозрою у зґвалтуванні

Сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, 27-річного Маріуса Борга Хойбі заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні.

Про це повідомила норвезька телерадіокомпанія NRK із посиланням на дані поліції та коментарі, які надали адвокати обох сторін.

Як передає видання, Хойбі заарештували напередодні, 18 листопада, а у вівторок, 19 листопада, йому висунули звинувачення у зґвалтуванні жінки. Журналісти зазначають: звинувачений заперечує свою провину.

За повідомленням видання, він був заарештований в машині неподалік від Скаугума (офіційна резиденція наслідного принца Норвегії та його дружини). Правоохоронці заявляють, що провели обшук і вилучили речові докази на місці події.

Реклама:

Зараз Хойбі перебуває у центральному центрі утримання під вартою в Осло. Наразі поліція Осло не повідомляла про нові клопотання щодо його ув'язнення.

Журналісти видання поспілкувалися із адвокатом чоловіка – Ойвіндом Братлієном – й той запевнив, що Хойбі "добре співпрацює з поліцією і буде давати пояснення".

Правоохоронці розповіли, що звинувачення стосується статевого акту з особою, яка перебувала без свідомості або з інших причин не могла чинити опір.

Поліція заявляє, що подала заяву на підставі інформації, яка з'явилася в ході розслідування, яке досі триває. Поліція почала розслідування інциденту 6 листопада 2024 року.

Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, чотирьох жінок і одного чоловіка, у справах, в яких Хойбі висунули звинувачення.

Адвокат потерпілої жінки розповіла NRK, що її клієнтку допитали.

"У неї важкі часи. Не вона повідомила про інцидент, а поліція порушила справу", – розповіла адвокат Хеге Саломон в коментарі NRK.

Саломон стверджує, що жертва – жінка, якій близько 20 років.

"Вона не шукала уваги громадськості. Вона не знала ні обвинуваченого, ні інших жертв у цій справі до інциденту, згаданого в пресрелізі (поліції. – Ред.). І вона хоче, щоб її захистили", – акцентувала адвокатка.

Також вона не хоче уточнювати, коли і де стався інцидент.

"Ми не заглиблюємося далеко в минуле, але це було досить давно. Я можу сказати, що це був інцидент, який стався цього року", – заявила вона.

Служба безпеки поліції Норвегії, яка відповідає за охорону королівської сім'ї, заявляє, що знає про цей випадок, додало видання.

Раніше писали, що поліція заарештувала Хойбі 4 серпня після нічної бійки в його квартирі в Осло. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, з якою він мав стосунки.

Пізніше він визнав, що побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримувала поліція.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, поліція знайшла ніж, застряглий в одній зі стін спальні жінки у квартирі. Наступного дня після інциденту жінка отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.

Хойбі народився у 1997 році від попереднього партнера кронпринцеси Метте-Маріт. Вона побралася з кронпринцом Гоконом, спадкоємцем норвезького престолу, у 2001 році.

Хоча Хойбі виховувався разом зі зведеними братами та сестрами – 20-річною принцесою Інгрід Александрою і 18-річним принцом Сверре Магнусом, – на відміну від них, він не має офіційної публічної ролі.