Сына норвежской кронпринцессы задержали по подозрению в изнасиловании

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летнего Мариуса Борга Хойби арестовали по обвинению в изнасиловании.

Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные полиции и комментарии, которые предоставили адвокаты обеих сторон.

Как передает издание, Хойби арестовали накануне, 18 ноября, а во вторник ему предъявили обвинение в изнасиловании женщины. Журналисты отмечают, что обвиняемый отрицает свою вину.

По сообщению издания, он был арестован в машине неподалеку от Скаугума (официальная резиденция наследного принца Норвегии и его жены). Правоохранители заявляются, что провели обыск и изъяли вещественные доказательства на месте происшествия.

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Сейчас Хойби находится в центральном центре содержания под стражей в Осло. Сейчас полиция Осло не сообщала о новых ходатайствах о его заключении.

Журналисты издания пообщались с адвокатом мужчины – Ойвиндом Братлиеном – и тот заверил, что Хойби "хорошо сотрудничает с полицией и будет давать объяснения".

Правоохранители рассказали, что обвинение касается полового акта с лицом, которое находилось без сознания или по другим причинам не могло сопротивляться.

Полиция заявляет, что подала заявление на основании информации, возникшей в ходе расследования, которое до сих пор продолжается. Полиция начала расследование инцидента 6 ноября 2024 года.

Сейчас известно о пяти пострадавших, четырех женщинах и одном мужчине, по делам, в которых Хойби предъявили обвинения.

Адвокат потерпевшей женщины рассказала NRK, что ее клиентку допросили.

"У нее тяжелые времена. Не она сообщила об инциденте, а полиция возбудила дело", – рассказала адвокат Хеге Саломон в комментарии NRK.

Саломон утверждает, что жертва – женщина около 20 лет.

"Она не искала внимания общественности. Она не знала ни обвиняемого, ни других жертв по этому делу до инцидента, упомянутого в пресс-релизе полиции. И она хочет, чтобы ее защитили", – акцентировала адвокат.

Также она не хочет уточнять, когда и где произошел инцидент.

"Мы не углубляемся далеко в прошлое, но это было достаточно давно. Я могу сказать, что это был инцидент, который произошел в этом году", – заявила она.

Служба безопасности полиции Норвегии, которая отвечает за охрану королевской семьи, заявляет, что знает об этом случае, добавило издание.

Ранее писали, что полиция арестовала Хойби 4 августа после ночной драки в его квартире в Осло. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он имел отношения.

Позже он признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа, из-за чего его задерживала полиция.

По сообщениям норвежских СМИ, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни женщины в квартире. На следующий день после инцидента женщина получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.

Хойби родился в 1997 году от предыдущего партнера кронпринцессы Метте-Марит. Она обручилась с кронпринцем Хоконом, наследником норвежского престола, в 2001 году.

Хотя Хойби воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами – 20-летней принцессой Ингрид Александрой и 18-летним принцем Сверре Магнусом, – в отличие от них, он не имеет официальной публичной роли.