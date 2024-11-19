ЗМІ: Керівництво партії Шольца без нього обговорить кандидатуру у канцлери

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проведе переговори у вівторок ввечері щодо виборчої кампанії та питання кандидата у канцлери, партійний лідер та чинний канцлер Олаф Шольц участі у них не братиме.

Про це стало відомо виданню Spiegel від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Офіційно конференц-обговорення стосуватиметься організаційних питань виборчої кампанії. Однак, швидше за все, дискусія буде зосереджена і на тому, чи об'єднана партія навколо Олафа Шольца як кандидата на посаду канцлера, пише видання.

За інформацією Spiegel, сам Олаф Шольц не братиме участі у розмові. Канцлер зараз перебуває на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро. Він має відбути ввечері за німецьким часом.

Реклама:

Шольц хоче знову стати кандидатом СДПН на посаду канцлера на дострокових виборах, що мають відбутися у лютому.

Досі керівництво партії підтримувало його. Але в ході запеклих дебатів все більше партійців виступають проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери. Найпомітнішим серед них поки що є колишній лідер СДПН Зігмар Габріель.

Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів є міністр оборони Борис Пісторіус, і тиск на Шольца з кожним днем кампанії зростає.

У розмові у вівторок, за даними Bild, візьмуть участь два лідери партії Саскія Ескен і Ларс Клінгбайль, а також генеральний секретар Маттіас Мірш і п'ять заступників голови СДПН. Дотепер партійне керівництво СДПН публічно висловлювало підтримку Шольцу, а не Борису Пісторіусу.

64-річний Пісторіус вже кілька місяців є найпопулярнішим політиком Німеччини. Досі він відкидав амбіції стати кандидатом від СДПН на посаду канцлера і підтримував Шольца.

Читайте також статтю: Усі проти канцлера: як Німеччина стрімко йде до виборів та хто може замінити Олафа Шольца