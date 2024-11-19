СМИ: Руководство партии Шольца без него обсудит кандидатуру в канцлеры без него

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проведет переговоры во вторник вечером по избирательной кампании и вопросу кандидата в канцлеры, партийный лидер и действующий канцлер Олаф Шольц участвовать в них не будет.

Об этом стало известно изданию Spiegel от источников, сообщает "Европейская правда".

Официально конференц-обсуждение будет касаться организационных вопросов избирательной кампании. Однако, скорее всего, дискуссия будет сосредоточена и на том, объединена ли партия вокруг Олафа Шольца как кандидата на пост канцлера, пишет издание.

По информации Spiegel, сам Олаф Шольц не будет участвовать в разговоре. Канцлер сейчас находится на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Он должен отбыть вечером по немецкому времени.

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Шольц хочет снова стать кандидатом СДПГ на пост канцлера на досрочных выборах, которые должны состояться в феврале.

До сих пор руководство партии поддерживало его. Но в ходе ожесточенных дебатов все больше партийцев выступают против того, чтобы Шольц вел партию на выборы как кандидат в канцлеры. Самым заметным среди них пока что является бывший лидер СДПГ Зигмар Габриэль.

Желаемым кандидатом многих социал-демократов является министр обороны Борис Писториус, и давление на Шольца с каждым днем кампании растет.

В разговоре во вторник, по данным Bild, примут участие два лидера партии Саския Эскен и Ларс Клингбайль, а также генеральный секретарь Маттиас Мирш и пять заместителей председателя СДПГ. До сих пор партийное руководство СДПГ публично выражало поддержку Шольцу, а не Борису Писториусу.

64-летний Писториус уже несколько месяцев является самым популярным политиком Германии. До сих пор он отвергал амбиции стать кандидатом от СДПГ на пост канцлера и поддерживал Шольца.

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