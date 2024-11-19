Боррель призвал ЕС разместить координационный центр по учениям ВСУ в Киеве

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призвал страны Евросоюза пересмотреть его предложение о создании в Киеве координационной структуры для учений украинских военных.

Об этом, как рассказал Боррель, шла речь на встрече министров обороны стран ЕС во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, министры обсудили вопрос будущего военных миссий по поддержке учений для украинских Вооруженных сил.

"65 тысяч военных уже подготовлены. Мы являемся крупнейшим поставщиком тренировочных возможностей для Вооруженных сил Украины. И я призвал министров пересмотреть мое предложение по созданию координационной структуры (для учений) в Киеве", – заявил Боррель.

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При этом он подчеркнул, что создание такого центра в столице Украины – "это не эскалация".

"Это просто размещение в Киеве структуры, которая могла бы лучше координировать нашу деятельность с потребностями украинских Вооруженных сил", – пояснил Боррель.

Ранее в ноябре Совет ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.