Ердоган закликав НАТО "розглянути" зміни до ядерної доктрини РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у НАТО повинні звернути увагу на нещодавню зміну ядерної доктрини Росії, яка суттєво знизила поріг ядерного удару.

Про це Ердоган сказав на пресконференції на саміті "Групи двадцяти" в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.

Турецький лідер застеріг, що війна із застосуванням ядерної зброї, навряд чи "має позитивний бік", і висловив сподівання на "якнайшвидше досягнення остаточного припинення вогню між Україною та Росією".

"Я думаю, що заява Росії (зміна ядерної доктрини. – Ред.) – це, перш за все, захід, спрямований проти ставлення проти неї самої, проти звичайних озброєнь (імовірно, ідеться про передбачену можливість ядерну удару у відповідь на неядерний. – Ред.)", – додав Ердоган.

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Він вважає, що цей крок Москви "повинен бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок повинен бути оцінений".

"Перш за все, Росія має силу захистити себе, вона має заходи для захисту, вона повинна їх мати. Так само і ми, як країна НАТО, також повинні захищати себе і вживати заходів для свого захисту", – підсумував президент Туреччини.

Раніше у вівторок стало відомо, що правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.