Эрдоган призвал НАТО "рассмотреть" изменения в ядерную доктрину РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны обратить внимание на недавнее изменение ядерной доктрины России, которая существенно снизила порог ядерного удара.

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции на саммите "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

Турецкий лидер предостерег, что война с применением ядерного оружия, вряд ли "имеет положительную сторону", и выразил надежду на "скорейшее достижение окончательного прекращения огня между Украиной и Россией".

"Я думаю, что заявление России (изменение ядерной доктрины. – Ред.) – это, прежде всего, мера, направленная против отношения против нее самой, против обычных вооружений (вероятно, речь идет о предусмотренной возможности ядерного удара в ответ на неядерный. – Ред.)", – добавил Эрдоган.

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Он считает, что этот шаг Москвы "должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен".

"Прежде всего, Россия имеет силу защитить себя, она имеет меры для защиты, она должна их иметь. Так же и мы, как страна НАТО, также должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", – подытожил президент Турции.

Ранее во вторник стало известно, что правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.