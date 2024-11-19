Франція викликала посла Азербайджану через "ворожі дії"

У вівторок Франція викликала посла Азербайджану через "неприйнятні зауваження на адресу Франції та європейців" з боку азербайджанської влади.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву французького МЗС, пише "Європейська правда".

Як відзначили у відомстві, заяви пролунали в контексті Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29).

"Ворожі дії Азербайджану повинні припинитися", – додали у відомстві.

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Міністерство не уточнило, про які саме заяви йдеться, але міністерка з питань клімату Франції Аньєс Паньє-Руюаше скасувала свою поїздку на COP29 після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Францію у "злочинах" на її заморських територіях в Карибському басейні.

13 листопада Алієв звинуватив Францію в тому, що вона утримує середземноморський острів Корсика та заморські території Парижа "під колоніальним ярмом".

Франція неодноразово звинувачувала Азербайджан у підживлюванні сепаратизму на своїх заморських територіях, тоді як Баку критикував Париж через підтримку Вірменії, зокрема й зброєю.