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Франція викликала посла Азербайджану через "ворожі дії"

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 20:39 — Христина Бондарєва

У вівторок Франція викликала посла Азербайджану через "неприйнятні зауваження на адресу Франції та європейців" з боку азербайджанської влади. 

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву французького МЗС, пише "Європейська правда".

Як відзначили у відомстві, заяви пролунали в контексті Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29).

"Ворожі дії Азербайджану повинні припинитися", – додали у відомстві.

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Міністерство не уточнило, про які саме заяви йдеться, але міністерка з питань клімату Франції Аньєс Паньє-Руюаше скасувала свою поїздку на COP29 після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Францію у "злочинах" на її заморських територіях в Карибському басейні.

13 листопада  Алієв звинуватив Францію в тому, що вона утримує середземноморський острів Корсика та заморські території Парижа "під колоніальним ярмом".

Франція неодноразово звинувачувала Азербайджан у підживлюванні сепаратизму на своїх заморських територіях, тоді як Баку критикував Париж через підтримку Вірменії, зокрема й зброєю.

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