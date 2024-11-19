Франция вызвала посла Азербайджана из-за "враждебных действий"

Во вторник Франция вызвала посла Азербайджана из-за "неприемлемых замечаний в адрес Франции и европейцев" со стороны азербайджанских властей.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление французского МИД, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, заявления прозвучали в контексте Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29).

"Враждебные действия Азербайджана должны прекратиться", – добавили в ведомстве.

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Министерство не уточнило, о каких именно заявлениях идет речь, но министр по вопросам климата Франции Аньес Панье-Руюаше отменила свою поездку на COP29 после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в "преступлениях" на ее заморских территориях в Карибском бассейне.

13 ноября Алиев обвинил Францию в том, что она удерживает средиземноморский остров Корсика и заморские территории Парижа "под колониальным игом".

Франция неоднократно обвиняла Азербайджан в подпитке сепаратизма на своих заморских территориях, тогда как Баку критиковал Париж за поддержку Армении, в том числе и оружием.