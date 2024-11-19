ЗМІ: У Європарламенті наближаються до згоди щодо схвалення нової Єврокомісії

Три основні політичні групи Європейського парламенту можуть уже в найближчі дні домовитись про затвердження нового складу Європейської комісії, чому завадили політичні протиріччя.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо агентству AFP від джерел у Європарламенті.

Переговори у вівторок, 19 листопада, між лідерами трьох політичних груп – консервативної Європейської народної партії (ЄНП), соціалістів і демократів та лібералів з "Оновлення Європи" – співрозмовник AFP описав як "дуже конструктивні".

За інформацією агентства, вже в середу єврогрупи можуть оголосити про угоду, яка передбачає затвердження всіх кандидатів у комісари, водночас ЄНП зобов'яжеться узгоджувати позицію перед голсуванням з двома іншими, аби забезпечити "проєвропейську" більшість у парламенті.

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"Дуже важливо, щоб три сили політичного центру дотримувалися цього формату проєвропейської більшості та спільних проєвропейських пріоритетів", – заявило AFP джерело в Європарламенті.

Минулого тижня, як повідомлялось, процес затвердження нової Єврокомісії зайшов у глухий кут через суперечки між депутатами щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.

Нагадаємо, слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись минулого тижня. Тим не менш, якщо про угоду оголосять незабаром, новий склад Єврокомісії може встигнути почати роботу 1 грудня.