СМИ: В Европарламенте приближаются к согласию по одобрению новой Еврокомиссии

Три основные политические группы Европейского парламента могут уже в ближайшие дни договориться об утверждении нового состава Европейской комиссии, чему помешали политические противоречия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно агентству AFP от источников в Европарламенте.

Переговоры во вторник, 19 ноября, между лидерами трех политических групп – консервативной Европейской народной партии (ЕНП), социалистов и демократов и либералов из "Обновления Европы" – собеседник AFP описал как "очень конструктивные".

По информации агентства, уже в среду еврогруппы могут объявить о соглашении, которое предусматривает утверждение всех кандидатов в комиссары, при этом ЕНП обязуется согласовывать позицию перед голосованием с двумя другими, чтобы обеспечить "проевропейское" большинство в парламенте.

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"Очень важно, чтобы три силы политического центра придерживались этого формата проевропейского большинства и общих проевропейских приоритетов", – заявил AFP источник в Европарламенте.

На прошлой неделе, как сообщалось, процесс утверждения новой Еврокомиссии зашел в тупик из-за споров между депутатами относительно кандидатур итальянца Раффаэле Фитто, венгра Оливера Варгеи и испанки Терезы Риберы.

Напомним, слушания кандидатов в еврокомиссары начались 4 ноября и должны были завершиться на прошлой неделе. Тем не менее, если о соглашении объявят вскоре, новый состав Еврокомиссии может успеть начать работу 1 декабря.