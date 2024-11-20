В немецкой Тюрингии приблизились к коалиционной договоренности с участием партии "подруги Путина"

В немецкой Тюрингии приближаются к договоренности о новом земельном правительстве с участием партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Через 2,5 месяца после земельных выборов Христианско-демократический союз, социал-демократы и Альянс Сары Вагенкнехт в Тюрингии приближаются к договоренности о коалиции.

По словам лиц, знакомых с процессом, проект соглашения должны финализировать в ближайшие дни.

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Документ будет предусматривать перечень подходов в сфере образования, здравоохранения, экономики, миграции, социальных дел, развития городов. Детали должны объявить в пятницу.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что его партия не собирается идти на уступки по ряду принципиальных вопросов, в том числе по поддержке Украины, для формирования коалиции в Тюрингии с партией Вагенкнехт.

По итогам земельных выборов в Тюрингии победу одержала ультраправая "Альтернатива для Германии" с 32,8%, ХДС получили 23,6%, партия Вагенкнехт – 15,8%, социал-демократы – 6,1%. "Зеленые" и "Свободные демократы" вообще не прошли в земельный парламент.

В Саксонии попытка коалиции ХДС, СДПГ и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" провалилась – из-за разногласий в вопросах мира, миграции и финансовой политики.

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