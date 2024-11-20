Прем’єрка Данії про пошкоджені кабелі у Балтиці: "Не здивуюсь, якщо це диверсія"

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не здивується, якщо несправність одразу двох кабелів зв’язку під Балтійським морем виявиться наслідком диверсії, та що інцидент варто сприймати серйозно.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

"Якщо попередня оцінка – що це може бути диверсія і що вона була підготовлена ззовні, це безперечно серйозно. Я не здивуюсь, якщо це так", – сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, у неділю та понеділок стало відомо про пошкодження двох кабелів зв’язку, що проходять на дні Балтійського моря. Один з них сполучає Фінляндію та Німеччину, інший – Швецію та Литву.

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Швеція розслідує інцидент як диверсію. Розслідування будуть вести спільно з Фінляндією.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Неофіційно повідомляють, що шведські слідчі запідозрили причетність до інциденту китайського вантажного судна Yi Peng 3, яке йшло з Росії до Єгипту.

Нагадаємо, восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв’язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.