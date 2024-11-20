Премьер Дании о поврежденных кабелях в Балтике: "Не удивлюсь, если это диверсия"

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что не удивится, если неисправность сразу двух кабелей связи под Балтийским морем окажется следствием диверсии, и что инцидент следует воспринимать серьезно.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

"Если предварительная оценка – что это может быть диверсия и что она была подготовлена извне, это определенно серьезно. Я не удивлюсь, если это так", – сказала Фредериксен.

Напомним, в воскресенье и понедельник стало известно о повреждении двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря. Один из них соединяет Финляндию и Германию, другой – Швецию и Литву.

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Швеция расследует инцидент как диверсию. Расследование будут вести совместно с Финляндией.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

Неофициально сообщается, что шведские следователи заподозрили причастность к инциденту китайского грузового судна Yi Peng 3, которое шло из России в Египет.

Напомним, осенью 2023 года в Финском заливе был поврежден подводный трубопровод из Финляндии в Эстонию и кабель оператора связи. Виновником проблемы считают китайское судно, которое могло порвать их якорем. Расследование инцидента до сих пор продолжается.