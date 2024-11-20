В Румынии в результате операции против сети наркоторговцев задержали почти 30 человек

В Румынии заявили о почти 30 арестах после масштабной операции против подозреваемых в продаже наркотиков студентам и ученикам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В среду следователи сообщили, что по итогам операции "Школа" задержали всего 29 человек, из них 28 избрали арест в качестве меры пресечения. Подозреваемым – от 16 до 61 года.

Под подозрением также двое 15-летних, в отношении них проведут судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, насколько осознанно они действовали.

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Перед этим в понедельник прокуратура и полиция провели по территории страны более 50 обысков и изъяли во время них наркотики, оборудование для взвешивания и значительные суммы денег.

Операция была направлена против сети, которая, как полагают, сосредоточилась на сбыте наркотиков студентам и ученикам.

В начале месяца в Румынии осуществили более 100 рейдов по подозрениям в нелегальной торговле оружием.