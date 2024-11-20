У кількох країнах Європи заарештували понад 20 підозрюваних у контрабанді людей

Під час загальноєвропейського рейду проти банди контрабандистів людей було заарештовано понад 20 осіб, четверо з них – у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними Федеральної поліцейської інспекції Мюнхена і прокуратури Траунштайна, тільки четверо заарештованих у Німеччині несуть відповідальність за 120 контрабандних операцій, в яких брали участь щонайменше 748 осіб. Двоє людей загинули під час однієї з таких контрабандних операцій.

Підозрювані, які походять з Сирії і були заарештовані в Німеччині, були спіймані під час рейду на вісім квартир і офісних приміщень в Ганновері, Лейпцигу і Дуйсбурзі. Одночасно проводилися операції в декількох європейських країнах.

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З причин, пов'язаних зі слідством, прокуратура не захотіла повідомити жодних подробиць, окрім кількості заарештованих – понад 20 осіб. Окрім федеральної поліції та прокуратури, до операції також були залучені Європол та Євроюст.

Четверо заарештованих у Німеччині отримували в середньому 4 500 євро за кожну операцію з незаконного переправлення людей, що загалом становило близько 3,4 млн євро. Дві смерті сталися під час контрабандної операції з Білорусі до Латвії.

43-річний головний організатор також перебуває під слідством за підбурювання до замаху на вбивство в трьох випадках і за пограбування за обтяжуючих обставин.

Нагадаємо, французький суд на початку листопада визнав 18 обвинувачених винними у справі про контрабанду мігрантів, пов'язану з небезпечними переправами через Ла-Манш.

Британський мовник BBC у жовтні показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш – для цього журналіст видав себе за мігранта.