В нескольких странах Европы арестовали более 20 подозреваемых в контрабанде людей

Во время общеевропейского рейда против банды контрабандистов людей были арестованы более 20 человек, четверо из них – в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным Федеральной полицейской инспекции Мюнхена и прокуратуры Траунштайна, только четверо арестованных в Германии несут ответственность за 120 контрабандных операций, в которых участвовали по меньшей мере 748 человек. Два человека погибли во время одной из таких контрабандных операций.

Подозреваемые, которые происходят из Сирии и были арестованы в Германии, были пойманы во время рейда на восемь квартир и офисных помещений в Ганновере, Лейпциге и Дуйсбурге. Одновременно проводились операции в нескольких европейских странах.

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По причинам, связанным со следствием, прокуратура не захотела сообщить никаких подробностей, кроме количества арестованных – более 20 человек. Кроме федеральной полиции и прокуратуры, к операции также были привлечены Европол и Евроюст.

Четверо арестованных в Германии получали в среднем 4 500 евро за каждую операцию по незаконной переправке людей, что в целом составило около 3,4 млн евро. Две смерти произошли во время контрабандной операции из Беларуси в Латвию.

43-летний главный организатор также находится под следствием за подстрекательство к покушению на убийство в трех случаях и за ограбление при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, французский суд в начале ноября признал 18 обвиняемых виновными по делу о контрабанде мигрантов, связанной с опасными переправами через Ла-Манш.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.