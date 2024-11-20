У партії Шольца утримались від публічних заяв після обговорення кандидата у канцлери

Соціал-демократи Німеччини (СДПН) досі не назвали публічно свого кандидата на посаду канцлера після того, як провели у вівторок ввечері телефонну конференцію на цю тему за участю найвищих партійних посадовців.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Телефонна розмова завершилася без публічного оголошення про те, чи буде партійним кандидатом у канцлери Олаф Шольц, чи його замінять міністром оборони Борисом Пісторіусом.

За словами прессекретаря СДПН, це була "звичайна телефонна конференція із заступниками голови партії з метою організації дострокової виборчої кампанії з точки зору дат і термінів".

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Шольц має низькі рейтинги популярності в соціологічних опитуваннях, що викликало припущення, що СДПН може відмовитися від нього на користь іншого кандидата.

Останніми днями все більше політиків СДПН на місцевому та національному рівнях відкрито висловлюються на користь кандидатури Пісторіуса, який, згідно з опитуваннями, є найпопулярнішим міністром в уряді.

Лідери партії заявили про свою підтримку Шольца на виборах, але партійне керівництво ще не ухвалило жодного рішення.

Очікувалося, що Шольц, який щойно завершив дискусії на саміті G20 у Бразилії, не братиме участі в обговоренні.

У вівторок до дебатів долучилася пара колишніх високопосадовців СДПН – колишній канцлер Герхард Шредер і колишній партійний бос Зігмар Габріель.

Шредер, чиї тісні стосунки з лідером Росії Владіміром Путіним зробили його дуже суперечливим в партії, виступив проти зняття Шольца.

Габріель, з іншого боку, вказав на опір кандидатурі Шольца на низовому рівні СДПН.

Очікується, що остаточне рішення щодо кандидата в канцлери від СДПН буде прийнято під час передвиборчої конференції 30 листопада, на якій партія представить свого кандидата.

Потім делегатам СДПН буде запропоновано підтвердити це рішення на загальнонаціональній партійній конференції, запланованій на 11 січня.

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