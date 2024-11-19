Шредер просить соціал-демократів не "знімати" Шольца з виборів

Колишній канцлер і екслідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Герхард Шредер застеріг свою партію від завдання шкоди канцлеру Олафу Шольцу через дебати щодо партійного кандидата у канцлери.

Про це Шредер сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Шредер заявив, що "будь-які дебати щодо чинного канцлера, якого неможливо замінити, шкодять усім". "Партія не може демонтувати свого власного канцлера", – сказав ексканцлер Німеччини.

Він зазначив, що Шольц "добре справляється з роботою", і що з трипартійною коаліцією йому було працювати навіть важче, ніж самому Шредеру під час коаліції з "Зеленими" з 1998 по 2005 рік.

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За словами Шредера, міністр оборони Борис Пісторіус також дуже добре справляється зі своїми обов'язками і, безумовно, підходить для посади канцлера.

Але, завив Шредер, слід враховувати наслідки публічних дебатів щодо кандидатів. "Від цього постраждають обидва", – вважає він.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівництво СДПН проведе переговори у вівторок ввечері щодо виборчої кампанії та питання кандидата у канцлери. Шольц у цей час перебуває у Бразилії.

В ході запеклих дебатів все більше партійців виступають проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери.

Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів є міністр оборони Борис Пісторіус, і тиск на Шольца з кожним днем кампанії зростає.

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