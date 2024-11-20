В партии Шольца воздержались от публичных заявлений после обсуждения кандидата в канцлеры

Социал-демократы Германии (СДПГ) до сих пор не назвали публично своего кандидата на пост канцлера после того, как провели во вторник вечером телефонную конференцию на эту тему с участием высших партийных чиновников.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Телефонный разговор завершился без публичного объявления о том, будет ли партийным кандидатом в канцлеры Олаф Шольц, или его заменят министром обороны Борисом Писториусом.

По словам пресс-секретаря СДПГ, это была "обычная телефонная конференция с заместителями председателя партии с целью организации досрочной избирательной кампании с точки зрения дат и сроков".

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Шольц имеет низкие рейтинги популярности в социологических опросах, что вызвало предположение, что СДПГ может отказаться от него в пользу другого кандидата.

В последние дни все больше политиков СДПГ на местном и национальном уровнях открыто высказываются в пользу кандидатуры Писториуса, который, согласно опросам, является самым популярным министром в правительстве.

Лидеры партии заявили о своей поддержке Шольца на выборах, но партийное руководство еще не приняло никакого решения.

Ожидалось, что Шольц, который только что завершил дискуссии на саммите G20 в Бразилии, не будет участвовать в обсуждении.

Во вторник к дебатам присоединилась пара бывших высокопоставленных чиновников СДПГ – бывший канцлер Герхард Шредер и бывший партийный босс Зигмар Габриэль.

Шредер, чьи тесные отношения с лидером России Владимиром Путиным сделали его очень противоречивым в партии, выступил против снятия Шольца.

Габриэль, с другой стороны, указал на сопротивление кандидатуре Шольца на низовом уровне СДПГ.

Ожидается, что окончательное решение относительно кандидата в канцлеры от СДПГ будет принято во время предвыборной конференции 30 ноября, на которой партия представит своего кандидата.

Затем делегатам СДПГ будет предложено подтвердить это решение на общенациональной партийной конференции, запланированной на 11 января.

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