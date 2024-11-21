В Британии перед приближением шторма "Берт" закрыли десятки школ

В нескольких частях Британии из-за сильных снегопадов закрылись школы, а на выходные в стране ждут прихода шторма "Берт".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Более 60 школ в Гайлендсе в Шотландии и 30 на севере Уэльса закрылись, а в Девоне и Корнуолле около 100 школ закрылись, частично закрылись или открылись позже из-за снегопада.

До пятницы в некоторых частях Великобритании объявлено желтое предупреждение о снеге и гололеде. В эти выходные должны вступить в силу дальнейшие предупреждения о дожде и снеге.

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фото: BBC

В субботу второй шторм в этом сезоне принесет снег, дождь и сильный ветер в некоторые районы Великобритании.

Шторм "Берт", названный ирландской метеорологической службой, по прогнозам, принесет снег и дождь с порывами ветра 65-96 км/ч. На побережье Ирландского моря порывы ветра будут достигать 113 км/ч.

Метеорологическая служба предупредила о возможных перебоях в движении транспорта и наводнениях, а также сообщила, что в некоторых районах Уэльса и юго-западной Англии может выпасть более 100 мм осадков.

Напомним, в результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остались без света.

Тем временем в Исландии с позднего вечера 20 ноября возобновилось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес.