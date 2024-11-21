Іспанська поліція затримала банду, яка могла вербувати шведських та данських неповнолітніх

Іспанська поліція заарештувала ймовірних членів угруповання, яке могло вербувати підлітків зі Швеції та Данії як найманих вбивць.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, іспанська поліція ліквідувала банду, що базувалася у східному місті Аліканте і яка, ймовірно, вербувала шведських і данських підлітків для виконання вбивств.

Зазначається, що під час операції було затримано 19 людей, конфісковано зброю та наркотики.

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За даними поліції, ця група діяла на міжнародному рівні, використовуючи неповнолітніх для виконання жорстоких злочинів. Операція є частиною ширшої боротьби з організованою злочинністю в Європі.

За словами представника поліції, банда була ліквідована до того, як були скоєні вбивства.

Агентство нагадало, що у середу поліція повідомила, що заарештувала подружню шведську пару та їхнього 15-річного сина, які могли вербувати інших підлітків через додаток для обміну повідомленнями Telegram для скоєння вбивств, а також звинувачуються у торгівлі зброєю і наркотиками та відмиванні грошей.

Зазначається також, що на початку листопада шведська прокуратура заочно затримала одного з трьох учасників банди за підозрою в замаху на вбивство, підготовці до вбивства і злочинах з використанням зброї на території Швеції, Данії та Іспанії.

За даними прокуратури, ймовірні злочини сталися навесні та влітку 2024 року.

У серпні повідомляли, що шведська поліція вперше працюватиме в Данії на профілактичній основі, щоб зупинити дітей і підлітків зі Швеції, які їдуть до Копенгагена для скоєння злочинів від імені данських банд.

На початку листопада двом шведським підліткам, заарештованим у зв'язку з вибухами, що сталися минулого місяця біля посольства Ізраїлю в Копенгагені, висунули попередні звинувачення в тероризмі.