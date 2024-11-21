Испанская полиция задержала банду, которая могла вербовать шведских и датских несовершеннолетних

Испанская полиция арестовала предполагаемых членов группировки, которая могла вербовать подростков из Швеции и Дании в качестве наемных убийц.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как сообщает агентство, испанская полиция ликвидировала банду, которая базировалась в восточном городе Аликанте, которая, вероятно, вербовала шведских и датских подростков для выполнения убийств.

Отмечается, что во время операции были задержаны 19 человек, конфисковано оружие и наркотики.

Реклама:

По данным полиции, эта группа действовала на международном уровне, используя несовершеннолетних для выполнения жестоких преступлений. Операция является частью более широкой борьбы с организованной преступностью в Европе.

По словам представителя полиции, банда была ликвидирована до того, как были совершены убийства.

Агентсво напомнило, что в среду полиция сообщила, что арестовала супружескую шведскую пару и их 15-летнего сына, которые могли вербовали других подростков через приложение для обмена сообщениями Telegram для совершения убийств, а также обвиняются в торговле оружием и наркотиками и отмывании денег.

Отмечается также, что в начале ноября шведская прокуратура заочно задержала одного из трех участников банды по подозрению в покушении на убийство, подготовке к убийству и преступлениях с использованием оружия на территории Швеции, Дании и Испании.

По данным прокуратуры, предполагаемые преступления произошли весной и летом 2024 года.

В августе сообщалось, что шведская полиция впервые будет работать в Дании на профилактической основе, чтобы остановить детей и подростков из Швеции, которые едут в Копенгаген для совершения преступлений от имени датских банд.

В начале ноября двум шведским подросткам, арестованным в связи со взрывами, произошедшими в прошлом месяце возле посольства Израиля в Копенгагене, предъявили предварительные обвинения в терроризме.