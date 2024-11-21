Вооруженные силы Великобритании будут готовы воевать с российскими войсками той же ночью, когда силы Владимира Путина вторгнутся в страну НАТО на востоке Европы.

Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, его цитирует Politico.

Его комментарии прозвучали после того, как депутаты на заседании комитета по вопросам обороны Палаты общин спросили у него в четверг, сколько британских бригад смогут добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России.

"Если британскую армию попросят воевать сегодня, она будет воевать сегодня", – заявил Магован.

Реклама:

Далее он сказал, что никто в зале не должен питать иллюзий относительно действий британских сил.

"Если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, мы бы встретились с ними в этой битве", – добавил Магован.

Правила НАТО о коллективной обороне предусматривают, что нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех. Несмотря на жесткие слова Магована, сохраняется беспокойство относительно военного потенциала Великобритании в случае эскалации в Европе.

Сухопутная армия Британии имеет наименьшую численность с 1700-х годов. Только в прошлом месяце министр обороны Джон Хили заявил изданию, что состояние вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".

В среду днем Хили объявил, что Великобритания утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Сейчас Великобритания проводит Стратегический обзор обороны.

В четверг Магован заявил членам парламента, что вооруженные силы имеют "ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ", и сказал, что он и раньше говорил о необходимости "большей летальности".

21 ноября Джон Хили заявил о тяжелой ситуации на поле боя в Украине, указав, что линия фронта сейчас "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения"