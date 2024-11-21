Син норвезької кронпринцеси залишиться під вартою

Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі залишиться у в'язниці на визначений термін та не буде оскаржувати досудове ув'язнення.

Про це NRK повідомив адвокат Хойбі – Ойвінд Братлієн, передає "Європейська правда".

Братлієн заявив, що рішення суду не буде оскаржене, адже, за його словами, апеляція не має сенсу, оскільки попереднє ув'язнення все одно буде нетривалим.

Як відомо, 27-річний син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок спадкоємця престолу був взятий під варту на один тиждень за звинуваченням у двох сексуальних злочинах. Накладено заборону на листування і побачення.

Реклама:

На початку тижня писали, що Хойбі заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні.

Раніше поліція заарештувала Хойбі 4 серпня після нічної бійки в його квартирі в Осло. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, з якою він мав стосунки.

Пізніше він визнав, що побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримувала поліція.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, поліція знайшла ніж, застряглий в одній зі стін спальні жінки у квартирі. Наступного дня після інциденту жінка отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.

Хойбі народився у 1997 році від попереднього партнера кронпринцеси Метте-Маріт. Вона побралася з кронпринцом Гоконом, спадкоємцем норвезького престолу, у 2001 році.

Хоча Хойбі виховувався разом зі зведеними братами та сестрами – 20-річною принцесою Інгрід Александрою і 18-річним принцом Сверре Магнусом, – на відміну від них, він не має офіційної публічної ролі.