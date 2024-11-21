Сын норвежской кронпринцессы останется под стражей

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хойби останется в тюрьме на определенный срок и не будет обжаловать досудебное заключение.

Об этом NRK сообщил адвокат Хойби – Ойвинд Братлиен, передает "Европейская правда".

Братлиен заявил, что решение суда не будет обжаловано, ведь, по его словам, апелляция не имеет смысла, поскольку предварительное заключение все равно будет непродолжительным.

Как известно, 27-летний сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок наследника престола был взят под стражу на одну неделю по обвинению в двух сексуальных преступлениях. Наложен запрет на переписку и свидания.

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В начале недели писали, что Хойби арестовали по обвинению в изнасиловании.

Ранее полиция арестовала Хойби 4 августа после ночной драки в его квартире в Осло. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он имел отношения.

Позже он признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа, из-за чего его задерживала полиция.

По сообщениям норвежских СМИ, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни женщины в квартире. На следующий день после инцидента женщина получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.

Хойби родился в 1997 году от предыдущего партнера кронпринцессы Метте-Марит. Она обручилась с кронпринцом Хоконом, наследником норвежского престола, в 2001 году.

Хотя Хойби воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами – 20-летней принцессой Ингрид Александрой и 18-летним принцем Сверре Магнусом, – в отличие от них, он не имеет официальной публичной роли.