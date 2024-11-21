Італія оцінить із союзниками, що робити з рішенням МКС про арешт Нетаньягу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у четвер, що Рим оцінить разом зі своїми союзниками, що робити з рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і його колишнього міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Таяні заявив, що Італія підтримує МКС, але завжди пам'ятає, що "суд повинен відігравати правову, а не політичну роль".

"Ми разом з нашими союзниками оцінимо, що робити і як інтерпретувати це рішення", – додав він.

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Таяні сказав, що уряд "подивиться, яким є зміст рішення і причини, які призвели до такого рішення суду".

Раніше в четвер стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Майк Волтц, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки у своїй адміністрації, пообіцяв "рішучу відповідь" на рішення МКС видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю.