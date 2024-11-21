У Німеччині померла 96-річна жінка, відома запереченням Голокосту

Німкеня Урсула Хавербек, яка стала відомою через публічне заперечення Голокосту й через це не раз опинялась на лаві підсудних, померла у віці 96 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Адвокат Хавербек повідомив про смерть підзахисної напередодні, 20 листопада, в суді Гамбурга, де вона оскаржувала вирок за розпалювання ненависті через заперечення злочинів геноциду, скоєних нацистами.

Фото: АР

Урсулу Хавербек з 2004 року кілька разів судили за заяви, в яких вона заперечувала факт Голокосту, який вона одного разу назвала "найстійкішою брехнею в історії".

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Серед іншого, жінка стверджувала, що концентраційний табір Аушвіц-Біркенау – де, за приблизними оцінками, нацисти вбили щонайменше 1,1 мільйона людей – насправді не був табором знищення.

Завдяки своїм заявам Хавербек стала популярною серед німецьких ультраправих. У 2019 році вона навіть балотувалася до Європейського парламенту як головна кандидатка від неонацистської партії Die Rechte ("Праві").

Раніше жінка відбула два роки ув'язнення за заперечення Голокосту. У Гамбурзі вона оскаржувала свій останній вирок – рік і чотири місяці, винесений у червні.