В Германии умерла 96-летняя женщина, известная отрицанием Холокоста

Немка Урсула Хавербек, которая стала известной из-за публичного отрицания Холокоста и поэтому не раз оказывалась на скамье подсудимых, умерла в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Адвокат Хавербек сообщил о смерти подзащитной накануне, 20 ноября, в суде Гамбурга, где она оспаривала приговор за разжигание ненависти из-за отрицания преступлений геноцида, совершенных нацистами.

Фото: АР

Урсулу Хавербек с 2004 года несколько раз судили за заявления, в которых она отрицала факт Холокоста, который она однажды назвала "самой устойчивой ложью в истории".

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Среди прочего, женщина утверждала, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау – где, по приблизительным оценкам, нацисты убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек – на самом деле не был лагерем уничтожения.

Благодаря своим заявлениям Хавербек стала популярной среди немецких ультраправых. В 2019 году она даже баллотировалась в Европейский парламент как главный кандидат от неонацистской партии Die Rechte ("Правые").

Ранее женщина отбыла два года заключения за отрицание Холокоста. В Гамбурге она оспаривала свой последний приговор – год и четыре месяца, вынесенный в июне.