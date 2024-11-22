В Исландии лава от извержения заползла на паркинг для посетителей Голубой лагуны

Лава от извержения на юге Исландии, которое началось поздно вечером 20 ноября, распространилась на территорию большой парковочной площадки для посетителей всемирно известной Голубой лагуны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV.

Язык лавы, который пошел в сторону Голубой лагуны, заполз на территорию паркинга для тысяч туристов, которые приезжают на этот объект, и заблокировал небольшое служебное здание.

RÚV – Víðir Hólm Ólafsson

Днем 21 ноября специалисты обслуживающей компании и эксперты торопливо работали над инженерными решениями для того, чтобы защитить подъезды к главным зданиям Голубой лагуны.

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В целом интенсивность извержения почти не изменилась, лава продолжает вытекать из трех кратеров 3-километровой трещины.

Напомним, извержение началось поздно вечером 20 ноября в том же районе на полуострове Рейкьянес, где и все предыдущие эпизоды за последний год. В связи с извержением объявили эвакуацию из Голубой Лагуны и городка Гриндавик, который остался почти без жителей после предыдущих извержений.

Масштабы извержения существенно меньше, чем во время предыдущего эпизода в августе. Под утро интенсивность уже начала уменьшаться.

Это извержение является уже седьмым на полуострове с декабря 2023 года, предыдущие были в августе и июне.

Возобновление вулканической активности на полуострове после примерно 800-летней паузы поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика. Городок, где до извержений проживало 4000 человек, пострадал от лавы и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.