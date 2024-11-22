Партия Санду рассылает СМС с призывом поддержать одного из кандидатов в президенты Румынии

В Молдове люди начали получать от имени партии президента Молдовы "Действие и солидарность" СМС с призывом поддержать одного из кандидатов на выборах в Румынии; в партии объяснили это сотрудничеством политсил двух стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Многие люди в Молдове получили неоднократные СМС от партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом принять участие в голосовании на президентских выборах в Румынии, если они имеют гражданство, и поддержать на них кандидата от Национальной либеральной партии Николае Чуке.

Newsmaker

"24 ноября – первый тур президентских выборов в Румынии. Приходите с румынскими документами на один из 59 избирательных участков в Молдове, голосуйте за Николае Чуке", – говорится в тексте.

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Пресс-секретарь партии Андриана Влас на запрос журналистов прокомментировала, что рассылка действительно заказана партией, поскольку они являются близкими партнерами с румынскими национал-либералами.

"PAS публично поддерживает Национальную либеральную партию на парламентских и президентских выборах в Румынии", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 24 ноября, на них будут выбирать победителя среди 14 кандидатов. Голосование на зарубежных участках, на которое отводят три дня, уже началось.

При необходимости проведения второго тура он состоится 8 декабря. Кроме того, в воскресенье 1 декабря запланированы парламентские выборы. Поэтому в случае проведения второго тура президентских выборов румыны будут приходить на участки три воскресенья подряд.

Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, уже имел две каденции подряд и не может снова баллотироваться. В опросах лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову.

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