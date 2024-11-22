У Польщі оголосили у розшук українця, підозрюваного у співучасті у масовому вбивсті

У Польщі прокуратура оголосила в розшук громадянина України, якого підозрюють у співучасті у вбивстві в занедбаному багатоквартирному будинку у Варшаві.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, польська прокуратура оголосила у розшук українця Івана Райляну, якого підозрюють у співучасті у вбивстві в занедбаному багатоквартирному будинку у Варшаві у квітні.

Слідчі встановили, що Іван Райляну в період з 1 березня по 1 квітня 2024 року у Варшаві вбив чоловіка, труп якого був знайдений у квітні в порожній будівлі.

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Правоохоронці заявили, що він бив його ногами по всьому тілу, спричинивши, серед іншого, переломи черепа, розриви нирки та селезінки, переломи ребер з пошкодженням легень. Від отриманих травм побитий чоловік помер.

У розслідуванні справи про тіла чотирьох чоловіків, знайдених у закинутій будівлі, статус підозрюваних мають 11 людей.

Двом з них – Андрію С. та Іону Б. – висунули звинувачення у вбивстві, й обидва тимчасово заарештовані.

Речник Окружної прокуратури у Варшаві, прокурор Пйотр Антоній Скиба зазначив, що семеро підозрюваних звинувачують у недонесенні про злочин, а одного чоловіка, який підозрюється у вчиненні бійки та побоях, запобіжно тримають під вартою.

Прокурор зазначив, що надано дозвіл на поховання тіл трьох загиблих.

"Планується винесення постанови про виділення матеріалів в окреме провадження з метою пред'явлення підозрюваним обвинувачення у неповідомленні про злочин", – додав він.

У квітні писали, що Польща планує висунути обвинувачення в одному з чоловіків, затриманих у зв'язку з виявленням чотирьох тіл у варшавському районі Воля. Тоді зазначали, що мова може йти про конфлікт між польськими та українськими безхатченками.

9 квітня прокуратура Варшави висунула звинувачення українцю – Андрію С. – в убивстві.