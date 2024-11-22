В Польше объявили в розыск украинца, подозреваемого в соучастии в массовом убийстве

В Польше прокуратура объявила в розыск гражданина Украины, которого подозревают в соучастии в убийстве в заброшенном многоквартирном доме в Варшаве.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщается, польская прокуратура объявила в розыск украинца Ивана Райляну, которого подозревают в соучастии в убийстве в заброшенном многоквартирном доме в Варшаве в апреле.

Следователи установили, что Иван Райляну в период с 1 марта по 1 апреля 2024 года в Варшаве убил мужчину, труп которого был найден в апреле в пустом здании.

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Правоохранители заявили, что он бил его ногами по всему телу, что привело, среди прочего, к переломам черепа, разрывам почки и селезенки, переломам ребер с повреждением легких. От полученных травм избитый мужчина скончался.

В расследовании дела о телах четырех мужчин, найденных в заброшенном здании, статус подозреваемых имеют 11 человек.

Двум из них – Андрею С. и Иону Б. – предъявлено обвинение в убийстве, и оба временно арестованы.

Представитель Окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Петр Антоний Скиба отметил, что семеро подозреваемых обвиняются в недонесении о преступлении, а одного человека, который подозревается в совершении драки и побоях, предварительно держат под стражей.

Прокурор отметил, что предоставлено разрешение на захоронение тел трех погибших.

"Планируется вынесение постановления о выделении материалов в отдельное производство с целью предъявления подозреваемым обвинения в несообщении о преступлении", – добавил он.

В апреле писали, что Польша планирует предъявить обвинение одному из мужчин, задержанных в связи с обнаружением четырех тел в варшавском районе Воля. Тогда отмечали, что речь может идти о конфликте между польскими и украинскими бездомными.

9 апреля прокуратура Варшавы предъявила обвинение украинцу – Андрею С. – в убийстве.